De la Torre Eiffel a Hollywood: París baja el telón y pasa la estafeta a Los Ángeles 2028

Fuegos artificiales iluminan el Stade de France durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, el domingo 11 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Tom Cruise es bajado al Stade de France durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, el domingo 11 de agosto de 2024, en Saint-Denis, France. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Aspecto de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2024, en el Stade de France, el domingo 11 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/David Goldman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved