De Bruyne impulsa remontada del City y Forest tropieza nuevamente en la Liga Premier

Nico O'Reilly del Manchester City celebra con sus compañeros Omar Marmoush y Kevin De Bruyne tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Crystal Palace el sábado 12 de abril del 2025.

“Quiero irme con un lugar en la Liga de Campeones para este equipo porque se lo merecen", dijo. “Hemos estado en la Liga de Campeones durante los nueve, diez años que he estado aquí, así que espero que podamos lograrlo para el equipo el próximo año y solo intentaré jugar buen fútbol como siempre lo he hecho”.

El Aston Villa, en séptimo lugar y también en la contienda por la clasificación a la Liga de Campeones, ganó 3-0 al ya descendido Southampton para subir al quinto lugar y mantenerse a un punto detrás del City. Chelsea y Newcastle están un punto más atrás.

El Arsenal, en segundo lugar, juega en casa contra el Brentford más tarde el sábado entre los partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Las lesiones han afectado el impacto del mediocampista belga en las últimas temporadas, pero su clase aún puede brillar. Su gol fue un punto de inflexión contra el Palace y la asistencia para Kovacic fue la número 119 de su carrera en la Liga Premier.

“Diría que básicamente he estado sin dolor durante las últimas seis semanas y eso marca una gran diferencia”, indicó De Bruyne . “Fue difícil, pero ahora me siento libre y capaz de hacer muchas sesiones de entrenamiento. No sé qué va a pasar, pero quiero seguir jugando. Veremos dónde puedo terminar”.

Su gol de tiro libre directo sorprendió al City a la acción después de los goles tempranos de Eberechi Eze y Chris Richards para el Palace.

“La actuación de Kevin, como lo ha hecho durante muchos, muchos años en muchos, muchos partidos, fue fantástica", dijo el entrenador del City, Pep Guardiola. "Nos ayudó a romper este impulso que no era bueno. La gratitud que tenemos, que tengo, hacia él es enorme".

La candidatura del Forest para clasificar a la Liga de Campeones ha sido una de las historias de la temporada, pero el equipo está comenzando a tambalearse en la recta final.

Abdoulaye Doucoure anotó en el tiempo de descuento para darle la victoria al Everton. Forest perdió por segundo partido consecutivo, tras caer ante Villa el fin de semana pasado.

Ahora solo hay cuatro puntos entre el Forest y el Newcastle, que es séptimo lugar con dos partidos pendientes, el primero contra el Manchester United el domingo.

El Villa estaba luchando contra el Southampton, que es último y ya descendido, hasta que el entrenador Unai Emery introdujo a Ollie Watkins y Donyell Malen a los 66 minutos.

Siete minutos después, Watkins recibió un pase elevado de Youri Tielemans y dirigió una volea que entró tras golpear el travesaño. Malen añadió un segundo gol en el minuto 79 y John McGinn anotó un tercero tras un rebote del segundo penalti detenido de Marco Asensio en el partido.

Fue una cuarta victoria consecutiva en la liga para el Villa, que busca clasificarse para la Liga de Campeones en temporadas consecutivas , después de no haber estado en la principal competición europea desde 1983.

El Villa ha llegado a los cuartos de final de la Liga de Campeones esta temporada y está 3-1 abajo ante el Paris Saint-Germain después del partido de ida .

Leicester rompe sequía goleadora

El Leicester, que está en penúltimo lugar y se dirige al descenso, anotó por primera vez desde el 26 de enero al empatar 2-2 con el Brighton .

Terminó una sequía goleadora de ocho partidos para el Leicester, cuyos goles vinieron de Stephy Mavididi y Caleb Okoli . Joao Pedro anotó dos veces para el Brighton.

