Dave Roberts espera que Mookie Betts sea el segunda base regular de los Dodgers en 2024

ARCHIVO - Mookie Betts, derecha, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un jonrón solitario en contra del relevista de los Bravos de Atlanta Joe Jiménez, mientras que el receptor Sean Murphy, y el ampayer Dan Bellino, observan durante la séptima entrada del juego de béisbol el 31 de agosto de 2023, en Los Ángeles. Betts pasará a ser el segunda base regular de los Dodgers en 2024, dijo el mánager Dave Roberts a MLB Network, el lunes 4 de diciembre de 2023. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.