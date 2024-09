Darnold lanza 2 touchdowns, Van Ginkel intercepta a una mano; Vikings ganan cómodos a Giants, 28-6

El quarterback de los Vikings de Minnesota, Sam Darnold (14) celebra luego de una recepción para touchdown de 21 yardas por parte de su compañero el wide receiver, Jalen Nailor (83) durante la segunda mitad del juego de NFL ante los Giants de Nueva York, el domingo 8 de septiembre de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Hunger) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved