Daniel Jones, quarterback de los Giants, no entrena por una lesión de cuello

Daniel Jones, quarterback de los Giants de Nueva York, habla con reporteros después del entrenamiento del equipo, el miércoles 11 de octubre de 2023, en East Rutherford, Nueva Jersey. Jones no entrenó el miércoles por un dolor en el cuello y su condición es incierta para el fin de semana de cara al juego contra los Bills de Buffalo. (AP Foto/Tom Canavan) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.