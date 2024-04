Daniel Jones, quarterback de Giants, espera estar listo para iniciar el campamento de entrenamiento

ARCHIVO - Daniel Jones, quarterback de los Giants de Nueva York, se sujeta la rodilla después de una captura durante la primera mitad del juego de la NFL en contra de los Raiders de Las Vegas, el domingo 5 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Hablando después de que el equipo inició sus actividades organizadas, Jones dijo que no ha tenido retrocesos en su recuperación, el lunes 15 de abril de 2024. (AP Foto/John Locher, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved