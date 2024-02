Curzan y Zhanle consiguen sus cuartas preseas de oro en el campeonato mundial

La australiana Jaclyn Barclay, con la medalla de plata; la estadounidense Claire Curzan, con la medalla de oro; y Anastasiya Shkurdai, que ganó bronce, posan en el podio en el campeonato mundial de natación en Doha Qatar el sábado 17 de febrero del 2024. (AP Foto/Hassan Ammar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved