Cuadrangulares de Langford y García en la 6ta dan triunfo a Rangers 3-2 frente a Medias Rojas

Adolis García, izquierda, de los Rangers de Texas, hace seguimiendo después de conectar un cuadrangular solitario frente a los Medias Rojas de Boston, ante las miradas del receptor Connor Wong, centro, y el umpire principal Néstor Ceja, derecha, durante la sexta entrada del juego de béisbol de las mayores, el domingo 30 de marzo de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.