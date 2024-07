Cuadrangulares de García, Meléndez y Witt ayudan a Reales en paliza 10-1 sobre los Rockies

El venezolano de los Reales de Kansas City, Maikel García reacciona mientras recorre las bases luego de impactar un jonrón de tres carreras ante los Rockies de Colorado, en el segundo episodio del jkuego de béisbol el domingo 7 de julio de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.