Cuadrangular de Chisholm Jr. da ventaja y lleva a Marlins a vencer 4-2 a los Mets

Jazz Chisholm Jr., de los Marlins de Miami, celebra mientras cruza el plato después de batear cuadrangular con el que también anotaron Xavier Edwards y Vidal Bruján, durante la cuarta entrada del juego de béisbol en contra de los Mets de Nueva York, el domingo 21 de julio de 2024, en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved