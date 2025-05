Cruz Azul vence 1-0 al América en la ida de las semifinales de la Liga MX

Ignacio Rivero, de Cruz Azul, festeja tras anotar ante el América en el duelo de ida de las semifinales de México, el jueves 15 de mayo de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ignacio Rivero, del Cruz Azul, realiza una chilena durante el partido de ida de la semifinal del fútbol mexicano ante América, el jueves 15 de mayo de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Kevin Álvarez, del América, controla un balón durante el encuentro de ida de la semifinal mexicana ante Cruz Azul, el jueves 15 de mayo de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Willer Ditta, del Cruz Azul, se barre frente a Álvaro Fidalgo, del América, en la ida de las semifinales del fútbol mexicano, el jueves 15 de mayo de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo)