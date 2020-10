Cristiano Ronaldo: "No le tengas miedo al virus"

Cristiano Ronaldo se reprochó no poder jugar al fútbol por tener que aislarse: "¡No quieren que el Bicho juegue! El Bicho está bien y no quieren que juegue. Pero hay que respetar los protocolos. Lo que importa es que todo está bien".

“Mantente saludable. No tengas miedo al virus. Respeto, esto es algo serio pero no tengas miedo" declaró Ronaldo.

También se refirió a las palabras del Ministro de de Deportes de Italia, Spadafora, en las que se le acusaba de no cumplir con el protocolo de coronavirus vigente en el país. "No me gusta meterme en polémicas y debates. Tengo mi opinión, obviamente, pero habrá otro momento para dar mi opinión sobre lo que está sucediendo. Pero quería dejar este mensaje aquí para mis fans, para prepararlos para cuando tengan lo que tenía, el virus. Afortunadamente no tengo síntomas".

Consejos para no infectarse: "Es bueno tener vitamina D. La vitamina C también es una buena compañera, el selenio también es muy importante. Nutrirse bien, comer bien, intentar hacer deporte, caminar. Sé que a muchos no les gusta ir al gimnasio, pero el simple hecho de caminar ya es importante. Dar 10.000 pasos al día es fundamental. Dormir, pasar la noche bien es la mejor medicina, con todo apagado, sin teléfonos sin nada. Invertir mucho en ello, es fundamental".

Respeto, pero no miedo al virus: "En la próxima vida podré darles otros puntos de vista sobre lo que he estado estudiando recientemente. Mantente saludable. No tengas miedo al virus. Respeto, esto es algo serio pero no tengas miedo". afirmó el delantero portugués.