Crisis del futbol boliviano toca fondo y están esperando decisión de la CONMEBOL

Jairo Quinteros de Bolivia pelea por el balón con el argentino Julián Álvarez en el encuentro de la eliminatoria sudamericana a la Copa Mundial 2026 en el Estadio Hernando Siles en La Paz, Bolivia el martes 12 de septiembre del 2023. (AP Foto/Gaston Brito) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved