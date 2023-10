Críquet y fútbol bandera entre 5 nuevos deportes aprobados para Los Ángeles 2028

Dilshan Madushanka de Sri Lanka celebra un wicket del australiano Steve Smith con sus compañeros durante la Copa Mundial de cricket el lunes 16 de octubre del 2023. El cricket, fútbol bandera y otros tres deportes fueron aprobados para formar parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (AP Foto/Aijaz Rahi) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.