Cowboys firman a Martavis Bryant, terminando la ausencia de 5 años del wide receiver en la NFL

ARCHIVO - Martavis Bryant (12), wide receiver de los Raiders de Oakland, corre para tratar de eludir al linebacker de los Chargers de Los Ángeles Kyle Emanuel durante la primera mitad del partido de la NFL en Oakland, California, el domingo 11 de noviembre de 2018. Los Cowboys de Dallas firmaron a Bryant para su escuadra de prácticas el miércoles 8 de noviembre de 2023, terminando con una ausencia de cinco años de un jugador que ha sido suspendido tres veces. (AP Foto/John Hefti, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved