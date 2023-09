Costas adelanta prácticas de Bolivia y convoca a 25 jugadores para enfrentar a Ecuador y Paraguay

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El argentino Gustavo Costas, entrenador de la selección de Bolivia, dirige un entrenamiento en La Paz el sábado 9 de septiembre de 2023 (AP Foto/Juan Karita)

La mayoría de los convocados son del Club Bolívar, Always Ready y The Strongest, equipos que juegan en la altura de La Paz a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar.

El estratega dijo que hay superar “el dolor” que dejó el partido frente a la selección campeona del mundo. Con esa misión convocó a una nómina de 25 jugadores, principalmente jóvenes de las ligas locales para trabajar prioritariamente en la preparación física y la defensa pensando en la próxima fecha, el 12 de octubre, cuando el conjunto boliviano recibirá a Ecuador en el estadio Hernando Siles. Cinco días después visitará a Paraguay.

“Estamos apostando en una generación nueva”, explicó.

Antes de la derrota ante Argentina, Bolivia había iniciado las eliminatorias sufriendo una goleada de 5-1 en su visita a Brasil. Se ubica en el último puesto, con cero puntos y peor diferencia de goles respecto de Ecuador, que había comenzado su participación con tres puntos menos por una sanción.

Plantel:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (The Strongest), Braulio Uraezaña (Blooming) y Fabian Pereira (Always Ready).

Defensores: Pablo Vaca (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Blooming), Jesús Sagredo (Bolívar), Jairo Quinteros (Bolívar), Carlos Roca (The Strongest).

Mediocampistas: Diego Medina (Always Ready). Gabriel Villamil (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Julio Herrera (Always Ready), Javier Uzeda(Bolívar), Jeyson Chura (The Strongest), Miguel Villarroel (Bolívar), Rodrigo Ramallo (Aurora), Jaime Arrascaita (The Strongest).

Delanteros: Lucas Chávez (Bolívar), José Martínes (Always Ready), Víctor Ábrego (Universitario de Vinto), Carmelo Algarañaz (Bolívar).

