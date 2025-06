Cooper Flagg listo para ser la primera elección de los Mavericks en el draft de la NBA

Cooper Flagg (2) de Duke mira hacia atrás después de clavar el balón mientras Terrance Arceneaux (23), Mylik Wilson (8) y Milos Uzan (7) de Houston observan durante la primera mitad en las semifinales nacionales del Final Four del torneo de baloncesto universitario de la NCAA, el sábado 5 de abril de 2025, en San Antonio. (AP Photo/Eric Gay, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved