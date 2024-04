Continúa el trayecto de ensueño del Wrexham; el equipo galés asciende a la League One

Jugadores del Wrexham celebran en el campo el ascenso del equipo a la League One al fial del encuentro ante Forest Green el sábado 13 de abril del 2024. (Jacob King/PA via AP) PA Wire

Wrexham necesitaba vencer al Forest Green y que MK Dons y Barrow perdieran puntos para asegurar el ascenso automático a la League One cuando quedan dos jornadas.

Wrexham es segundo en la League Two, a cuatro puntos del líder Stockport y que igualmente confirmó el ascenso el sábado. Los primeros tres equipos ascienden automáticamente a la League One y el MK Dons, que es cuarto, ya no puede alcanzar al Wrexham.