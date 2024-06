Conor McGregor dice que una fractura en un dedo del pie lo forzó a retirarse de UFC 303

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Conor McGregor se prepara para enfrentar a Dustin Poirier en la función UFC 264, el 10 de julio de 2021, en Las Vegas (AP Foto/John Locher, archivo)

“Tuvimos una falta de concentración y participé en una sesión de entrenamiento sin utilizar el equipo de protección completo y me llevé un codazo en el dedo, que sufrió una fractura limpia”, publicó McGregor. “Necesita unas semanas, eso es todo. No me puedo justificar con mi equipo, o con los fanáticos, luego que me he vuelto a complicar el camino. Ese camino ya se ha visto. La próxima caminata tiene que ser, y será, Conor McGregor al 100%. Los aficionados lo merecen y nos estamos acercando”.