Con triunfo 6-1, Marlins evitan que Cerveceros amarren la Central de la Nacional

Josh Bell, derecha, de los Marlins de Miami, recorre las bases después de batear un jonrón solitario frente al abridor de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta (51), durante la tercera entrada del juego de béisbol, el domingo 24 de septiembre de 2023, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.