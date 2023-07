Con tres de Berterame, Monterrey golea a Seattle y es primero de grupo en Leagues Cup

Jahkeele Marshall-Rutty de Toronto le pega al balón mientras José Abella del Atlas intenta detenerlo en el encuentro de la Leagues Cup en Toronto el domingo 30 de julio del 2023. (Mark Blinch/The Canadian Press via AP)

El delantero de Monterrey Germán Berterame celebra con sus compañeros tras anotar un penal en el encuentro ante el Seattle Sounders en la Leagues Cup el domingo 30 de julio del 2023. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.