Con Tannehill lesionado, ofensiva de Titans fue apagada por Ravens en Londres

Ryan Tannehill (17), quarterback de los Titans de Tennessee, busca lanzar el balón mientras es presionado por un defensivo de los Ravens de Baltimore, en la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 15 de octubre de 2023, en el estadio del Tottenham Hotspur, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved