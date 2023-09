Con sencillo remolcador de Margot, Rays remontan en la novena para vencer por 5-4 a Angelinos

El dominicano de los Rays de Tampa Bay Manuel Margot cubierto con goma de mascar por el colombiano Harold Ramírez tras el sencillo con anotación para el triunfo ante el relevista de los Angelinos de Los Ángeles Carlos Estévez el jueves 21 de septiembre del 2023. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.