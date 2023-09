Con jonrón de Harper en la 7ma, Filis superan 7-6 a Piratas

Garrett Stubbs, centro, y Johan Rojas, izquierda, de los Filis de Filadelfia, celebran después del cuadrangular de Stubbs de tres carreras durante la cuarta entrada del juego de béisbol en contra de los Piratas de Pittsburgh, el miércoles 27 de septiembre de 2023, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved