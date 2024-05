Con gol de Quiñones, América empata de visita ante Cruz Azul en la ida de la final mexicana

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Alexis Gutiérrez, del Cruz Azul, e Israel Reyes, del América, caen al disputar el balón en el partido de ida de la final de México, el jueves 23 de mayo de 2024 (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Julián Quiñónez, del América, festeja tras anotar el tanto del empate ante Cruz Azul en la ida de la final de México, el jueves 23 de mayo de 2024 (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved