Con doble, Basabe remolca 2 en racimo de 4 carreras para que Rays venzan 6-2 a Angelinos

El venezolano Osleivis Basabe de los Rays de Tampa Bay (centro) celebra en el banquillo luego de anotar en un sencillo de dos carreras de su compatriota René Pinto ante los Angelinos de Los Ángeles en la octava entrada del juego en San Petersburgo, Florida. Martes 19 de septiembre de 2023. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.