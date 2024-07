Con diferentes actores, México vuelve a fracasar en un gran cita

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El atacante mexicano Santiago Giménez reacciona durante el empate 0-0 contra Ecuador por el Grupo B de la Copa América, el domingo 30 de junio de 2024, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Rick Scuteri)

Un aficionado mexicano durante el empate 0-0 contra Ecuador por el Grupo B de la Copa América, el domingo 30 de junio de 2024, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Matt York)

El zaguero mexicano Johan Vásquez reacciona al final del empate 0-0 contra Ecuador por el Grupo B de la Copa América, el domingo 30 de junio de 2024, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Matt York)

“Hay jugadores que no habían tenido relevancia que les dimos protagonismo y cumplieron, pero no se cumplió uno de los objetivos que era avanzar”, dijo Lozano “El equipo ganó en otros aspectos, fue mejor defensivamente, pero nos faltó contundencia”.

“Siempre que no se cumple un objetivo genera malestar y dudas, no importa quién este aquí (en el banquillo)", señaló Lozano. “Pero los jugadores creyeron en esto hasta el final y eso no es algo fácil de general, esta unión y el compromiso. Al final esa decisión no me corresponde a mí”.