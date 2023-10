Con anotaciones de los novatos Smith-Njigba y Bobo, Seahawks superan 20-10 a Cardinals

Jake Bobo (19), receptor de los Seahawks de Seattle, celebra su recepción de anotación en contra de los Cardinals de Arizona, con su compañero, el tight end Will Dissly (89) después de que la revisión de la repetición la hiciera válida, durante la primera mitad del juego de la NFL, el domingo 22 de octubre de 2023, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved