Con 29 puntos de Jalen Johnson, Hawks derrotan 126-111 a Pelicans

Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, retaca el balón ante la presión defensiva de Jamal Cain (8), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 3 de noviembre de 2024, en Nueva Orleans. (AP Foto/Matthew Hinton)