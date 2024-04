Con 28 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, Thunder se impone 94-92 a Pelicans en el Juego 1

Jose Alvarado, izquierda, de los Pelicans de Nueva Orleans, intenta un disparo con la marca defensiva de Gordon Hayward, del Thunder de Oklahoma City, durante la segunda mitad del Juego 1 de la serie de playoffs del baloncesto de la NBA, el domingo 21 de abril de 2024, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.