Con 12 ponches, Taiwán derrota 4-1 a Venezuela en semifinal de Pequeñas Ligas

Los venezolanos Samuel Carrasquel (izquierda) y Willian's Mora (22) reaccionan tras la derrota 4-1 ante Taiwán en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, el sábado 24 de agosto de 2024, en South Williamsport, Pennsylvania. (AP Foto/Tom E. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved