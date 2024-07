Competir y criar a sus hijos: Atletas cumplen doble función en Juegos Olímpicos

“Queremos asegurarnos de que el embarazo y la maternidad no signifiquen el fin de una carrera, en particular para las atletas”, dijo el COI. “La guardería forma parte de un compromiso continuo del COI y la Comisión de Atletas del COI para garantizar que los padres atletas sean apoyados en los Juegos”.

El COI, que tiene como objetivo hacer de los Juegos Olímpicos de 2024 los primeros con igualdad de género, dijo que no recopila datos sobre cuántos padres competirán en París, pero “se ve bastante interés en la guardería” antes del evento.

La guardería es una buena noticia para los padres atletas después de que las restricciones en los Juegos Olímpicos de Tokio causadas por la pandemia de COVID-19 significaran que sus familias no podían acompañar a los atletas. La jugadora de baloncesto canadiense Kim Gaucher se quejó en ese momento de que el COI estaba obligando a los atletas a elegir entre los Juegos y sus hijos, y el COI finalmente permitió que las madres lactantes llevaran a sus hijos a Japón con ellas.

La estadounidense Allyson Felix, 11 veces medallista olímpica que a menudo celebraba las victorias con sus hijos, dijo a CBS que la guardería representa un “cambio en la cultura” y un paso en “la dirección correcta”.

“Creo que realmente muestra que las mujeres pueden elegir la maternidad y también estar en la cima de su deporte”, dijo Felix, quien forma parte de la comisión de atletas del COI.

Entre las atletas olímpicas que podrían terminar usando la guardería en París se encuentran las remeras neozelandesas Brooke Francis y Lucy Spoors, parejas en la categoría de doble scull, ambas madres desde hace dos años.

Antes del entrenamiento, a menudo discutían cuántas veces tenían que despertarse la noche anterior para cuidar a sus bebés.

El corredor de maratón estadounidense Clayton Young hizo que sus hijas lo ayudaran a entrenar y cuando aseguró su lugar en las pruebas olímpicas a principios de este año, fueron las primeras en abrazarlo y felicitarlo en la línea de meta.

“Tal vez no estoy durmiendo o comiendo o descansando tan bien como otros atletas profesionales, pero desde un punto de vista mental, estoy mucho más conectado a tierra, mucho más presente y tengo una perspectiva interna mucho más grande que la mayoría de los atletas”, dijo Young a The Associated Press.

La remera británica Mathilda Hodgkins-Byrne recurrió a GoFundMe para llevar a su hijo pequeño y a su pareja a las competiciones mientras intentaba clasificarse para los Juegos.

“Los fondos que recibo son suficientes para ayudarme a pagar el alquiler, comprar comida y apoyar con el cuidado de los niños”, dijo. “Sin embargo, con la actual situación económica, no es suficiente para pagar viajes, alojamiento y comida en los campamentos de entrenamiento y competencias”.

La tenista de mesa holandesa Britt Eerland también recurrió a GoFundMe para recaudar dinero para llegar a los Juegos de París tras dar a luz en marzo de 2023.

“Esta campaña tiene como objetivo mostrar al mundo que la maternidad y el deporte de élite pueden coexistir. Al apoyarme, estamos defendiendo el mensaje de que las madres pueden perseguir sus sueños y sobresalir en los niveles más altos”, dijo en su página de GoFundMe. “Con su ayuda, no solo haré realidad mi sueño de ir a París en 2024, sino que también inspiraré a innumerables madres en todo el mundo”.

Francis y Spoors contarán con la ayuda de sus padres y parejas para cuidar de sus hijos durante los Juegos. Todos se alojarán en un apartamento alquilado hasta que Francis y Spoors se unan a sus compañeros de equipo en el hotel del equipo y dejen a los niños pequeños con sus familias.

“Somos muy afortunados de tener personas con las que nos sentimos lo suficientemente cómodos como para que los niños se queden con ellos”, dijo Spoors a la AP.

Spoors dijo que la maternidad trajo tanto desafíos físicos como tratar de equilibrar ser una madre primeriza y aprender todo lo que eso significa.

“Básicamente, tenemos dos objetivos este año: aspirar a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pero también ser la mejor madre que podamos ser”.

“Te das cuenta del privilegio que es poder representar a tu país y llevar a tus hijos en el viaje”, dijo Francis.

FUENTE: Associated Press