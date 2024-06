Commanders liberan a Brandon McManus después de que dos mujeres lo demandaran por agresión sexual

ARCHIVO - El pateador de los Jaguars de Jacksonville Brandon McManus aparece en la banda durante un partido de la NFL en contra de los Texans de Houston, el 26 de noviembre de 2023, en Houston. Los Commanders de Washington dijeron el lunes 27 de mayo de 2024 que están al tanto de la demanda en un tribunal civil en contra de McManus, ahora jugador de los Commanders, la semana pasada y los Jaguars de Jacksonville, por agresión sexual, presentada por dos mujeres. (AP Foto/Maria Lysaker, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.