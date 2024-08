Comisionado Don Garber celebra 25 años al frente de la MLS

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, anuncia que Austin FC será el enfitrión del Juego de Estrellas de la MLS en 2025, el miércoles 15 de mayo de 2024 en Austin, Texas. Garber nunca pretendió saber todo sobre fútbol, pero su sabía de negocios, y ello le ha servido bien para encabezar la MLS los últimos 25 años. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

“Yo era un ejecutivo de marketing deportivo con experiencia. Tenía una energía enorme. Amaba este deporte en general y realmente me encantó la oportunidad que me presentó la MLS en lo personal”, recordó Garber. “Pero incluso a esta fecha, no opino sobre las decisiones de los entrenadores, no llevo la dirección técnica de la liga. Influyo en ella, porque siento que entiendo la estrategia, cómo la investigación puede informar las decisiones, cómo crear consensos, cómo trabajar más duro que nadie para llegar a un resultado ideal. Pero no soy un experto en el deporte y no pretendo serlo”.