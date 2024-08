Colombiana Yenny Álvarez busca consuelo tras quedar fuera en los 59 kg en halterofilia olímpica

"No miento, tengo el corazón partido, pero espero en algún momento estar bien", dijo aún con las lágrimas recorriendo sus mejillas.

“Eso es lo que más duele, pasé por mucho, pasé por mucho, trabajé muy duro, me concentré, pero la vida es así”, subrayó antes de colapsar nuevamente sobre las rodillas, abrumada.

“Hoy se me dio en el arranque, en realidad no había registrado esa marca, pero pues, lo agradezco mucho porque es un triunfo personal y me lo llevo en el corazón", sentenció.

Acostumbrada a levantar pesos sobrehumanos, Álvarez se va de París con una reflexión cuando se le pregunta si dura más la satisfacción de subir a una tarima olímpica o un corazón roto.

“En este momento, la dos”, dice antes de finalmente sonreír. “Hice un sueño individual, nosotros la luchamos, nosotros fuimos los que todos los días nos levantamos y le damos en días buenos y no tan buenos. Al fin y al cabo es un sueño individual, en donde sólo uno conoce el proceso”.

