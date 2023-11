Colombiana Ruiz se desquita con oro en la jabalina de Santiago 2023

La panameña Gianna Woodruff celebra tras ganar la medala de los 400 metros con vallas del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el viernes 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Flor Ruiz celebra tras ganar la medalla de oro en el lanzamiento de la jabalina del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el viernes 1 de noviembre de 2023.

La venezolana Joselyn Brea celebra tras ganar la medalla de oro en los 1.500 metros del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el viernes 1 de noviembre de 2023.