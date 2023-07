Colombiana Rentería pasa de promesa a realidad en lucha de Centroamericanos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La mexicana Mariana Díaz y la colombiana Allisson Cardozo se enfrentan en la categoría de 50 kilogramos de la lucha, estilo libre, el viernes 30 de junio de 2023, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“Apenas ahora estoy saliendo de eso, estoy comprometiéndome más con la lucha, pues antes como no tenía interés de nada... no sabía qué me interesaba más, el estudio u otras cosas”, relató “Entonces yo decía: 'no, yo no puedo entregarme todo a la lucha porque no puedo estudiar ni hacer otras cosas que me gustan”.