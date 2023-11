Clayton Kershaw es operado del hombro, espera estar de vuelta para el verano

Clayton Kershaw, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, se frota la cara después de que Alek Thomas, de los Diamondbacks de Arizona, anotara con un doble productor de Evan Longoria, durante la primera entrada del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, el sábado 7 de octubre de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved