Claudio Tapia gana reelección como presidente de AFA pese a resistencia del gobierno de Milei

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Foto del 5 de abril del 2023, el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina Claudio Tapia frente al autobús en el que viajaron los jugadores de la selección a su regreso de la Copa Mundial de Qatar en la exhibición "Campeones del Mundo". El jueves 17 de octubre del 2024, la AFA reelige a Tapia al frente del organismo. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

IGJ argumentó que, al adelantar las elecciones y acortar los mandatos en curso, la AFA incumplió con “la ley y sus propios estatutos”.

“Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos… lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, advirtió la víspera Daniel Vitolo, responsable de la IGJ.

Vitolo recordó que “la ley prevé que, ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención”.

Más allá de las cuestiones reglamentarias, subyace la pugna que mantiene el gobierno de Milei con la AFA por un decreto presidencial que implementó las sociedades anónimas deportivas en Argentina, un mecanismo que habilita el ingreso de capitales locales e internacionales para invertir en este deporte.

La AFA rechaza esta medida y defiende la vigencia del actual modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. A través de una presentación judicial, la entidad logró que la justicia suspendiera provisoriamente el decreto hasta que los tribunales superiores definan si es o no constitucional.

Tapia se refirió indirectamente a esta polémica durante la asamblea.

“Cuando dicen que los jugadores de nuestra selección campeona del mundo se formaron en Europa es mentira. Los formaron ustedes, se formaron en sus clubes. Si fuera tan fácil formar jugadores, no formarían jugadores argentinos, formarían los de ellos", reflexionó. “A veces nos quieren confundir. Para tener una selección campeona del mundo y bicampeona de América necesitamos que formen jugadores”.

Milei, quien antes de estudiar economía en la universidad tuvo una breve experiencia como arquero en las categorías menores de San Lorenzo y Chacarita, había promocionado las bondades de las sociedades anónimas en sus redes sociales con una publicación en la que destacaba que la mayoría de los futbolistas campeones del mundo en Qatar jugaban en clubes de Europa manejados por capital privado.

El presidente de AFA alertó también sobre los riesgos de una privatización del fútbol argentino.

“Cuando decimos que no queremos algún modelo, lo decimos por esto también. Si los clubes no formarían a sus jugadores, no los tendríamos en las selecciones juveniles. Nuestros torneos, si los jugadores se fueran muy chicos, se desvalorizarían. No interrumpimos los periodos de formación de las selecciones porque ustedes son los dueños del fútbol argentino", indicó el directivo.

El gobierno de Milei no se ha pronunciado sobre lo resuelto en la asamblea de AFA.

Si decidiera avanzar en una intervención, Argentina podría exponerse a una desafiliación en caso de que FIFA considere que la medida gubernamental tiene por fin incidir en asuntos deportivos. La otra vía sería la judicial ante una corte civil para que se pronuncie sobre la validez o no de la asamblea ordinaria.

FUENTE: Associated Press