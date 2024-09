Civale lanza 6 innings y Ortiz da 3 hits en victoria de Cerveceros ante Piratas, 5-2

Rhys Hoskins (12), de los Cerveceros de Milwaukee, celebra con Willy Adames mientras Joey Ortiz, segundo desde la derecha, y Brice Turang (2) observan al final de un juego contra los Piratas de Pittsburgh en Pittsburgh, el jueves 26 de septiembre de 2024. Los Cerveceros ganaron 5-2. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved