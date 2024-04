City sigue sin perder el paso en la Liga Premier y toma la cima con la goleada 5-1 al Luton

Alexander Isak del Newcastle celebra tras anotar el primer gol en el encuentro de la Liga Premier ante el Tottenham el sábado 13 de abril del 2024. (Owen Humphreys/PA via AP) PA Wire

Jeremy Doku del Manchester City celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en la goleada ante el Luton en la Liga Premier el sábado 13 de abril del 2024. (AP Foto/Rui Vieira) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved