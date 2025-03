City remonta y alcanzar las semifinales de la Copa FA, pero Haaland sale lesionado

Marcus Rashford del Aston Villa celebra con su compañero Marco Asensio tras anotar el primer gol en el encuentro de cuartos de final de la Copa FA ante Preston el domigno 30 de marzo del 2025. (Martin Rickett/PA via AP) PA Wire

Erling Haaland del Manchester City celebra con su compañero Nico O'Reilly tras anotar en el encuentro de cuartos de final de la Copa FA ante el Bournemouth el domingo 30 de marzo del 2025. (AP Foto/Ian Walton) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved