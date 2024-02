Cirstea remonta para sorprender a Vondrousova en Dubái. Swiatek avanza a semis

“Esta tiene que ser la remontada más grande de mi carrera”, aseguró Cirstea. “Para ser honestos, un set y 5-1, ya no pensaba realmente en ganar. Me dije, hazlo mejor para el público, intentar hacerlo más largo, darle más bonito tenis, aún no sé cómo lo logré”.

Continuó pegándole con libertad mientras que la séptima sembrada Vondrousova comenzó a jugar más pasiva.

Cirstea salvó dos puntos de partido abajo 5-1 con aces y a 5-2, salvó otro con una volea para tomar el control del duelo.

Le negó otros dos puntos de partido a 5-3 y Vondrousova sacó para su tercer punto de partido con el set a 6-5, pero Cirstea hizo que la checa se tropezara y salvó su sexto punto de partido.

Cirstea aprovechó el impulso en el desempate y tercer set.

Paolini superó los cuartos de final por primera vez este año gracias a que Elena Rybakina (4) se retiró debido a una enfermedad estomacal. Rybakina venía enrachada en el Medio Oriente tras ganar en Abu Dabi, disputar la final en Doha el fin de semana pasado y ganar otros dos torneos individuales en Dubái.

FUENTE: Associated Press