Chris Olave, de Saints, sale del hospital tras conmoción y regresará a Nueva Orleans con el equipo

Chris Olave, wide receiver de Saints, es retirado del campo en un carrito después de resultar con una conmoción durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Panthers de Carolina, el domingo 3 de noviembre de 2024, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Jacob Kupferman)

Movía sus brazos mientras era transportado en un carrito rumbo al al vestidor.

Michael Thomas, quien fuera jugador de los Saints, criticó en redes sociales a Carr, diciendo: “amigos, da miedo, entra en pánico y arroja al balón”.

Además reposteó otro mensaje en la red social X que sugería que Carr debería ser multado por lanzar “pases dignos de hospital”.

Carr habló más de cuatro minutos sobre los comentarios de Thomas después del partido.

“Se me hace un nudo en el estómago cada vez que uno de mis compañeros se lesiona porque los amo mucho”, dijo Carr. “No importa si me caen bien o no, y resulta que amo a Chris Olave. Tenemos una gran relación. Odio, y no me gusta usar mucho esa palabra, pero odio momentos como ese”.

Carr dijo que Thomas parece ser el único compañero de equipo que no se ha llevado bien con él en la NFL.

FUENTE: Associated Press