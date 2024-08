China recupera el liderato del medallero de París 2024

La brasileña Rebeca Andrade (centro) exhibe su medalla de oro, junto a las estadounidenses Simone Biles (izquierda) con plata y Jordan Chiles con bronce en el ejercicio de piso de los Juegos Olímpicos de París, el lunes 5 de agosto de 2024. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved