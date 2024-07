Los chinos Sheng Lihao (derecha) y Huang Yuting compiten por la medalla de oro de la prueba de equipos mixtos con carabina comprimida desde 10 metros en los Juegos Olímpicos, el sábado 27 de julio de 2024, en Chateauroux, Francia. (AP Foto/Manish Swarup) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved