Chile y Perú igualan 0-0 en el debut. Longevidad de Bravo y Guerrero marca la nota

El delantero chileno Alexis Sánchez reacciona tras desperdiciar una ocasión de gol en el partido contra Perú por el Grupo A de la Copa América, el viernes 21 de junio de 2024, en Arlington, Texas.

El arquero peruano Pedro Gallese reacciona durante el partido contra Chile por el Grupo A de la Copa América, el viernes 21 de junio de 2024, en Arlington, Texas.

El delantero peruano Paolo Guerrero (derecha) y el portero chileno Claudio Bravo durante un lance del partido por el Grupo A de la Copa América, el viernes 21 de junio de 2024, en Arlington, Texas.