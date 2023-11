Chile dice adiós a sus Panamericanos. Brasil y México deslumbran en el podio

La brasileña Rebeca Andrade se arropa con su bandera nacional tras ganar la medalla de oro en el salto con potro de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el martes 24 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las integrantes del equipo femenino de esgrima de México celebran su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Fuegos artificiales durante la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos en el estadio Bicentenario en Santiago, Chile, el domingo, 5 de noviembre de 2023. (AP Foto/Matías Basualdo)

La dominicana Marileidy Paulino corre en el relevo 4x400 mixto del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

En la imagen, vista del Estadio Nacional de Santiago días antes del inicio de los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el 17 de octubre de 2023. (AP Foto/Matías Basualdo)

El mexicano Osmar Olvera compite en el trampolín de 3 metros de los clavados de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 23 de octubre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El brasileño Arthur Mariano celebra un salto en la final masculina de trampolín de los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el 25 de octubre de 2023. Chile organizó la competición por primera vez en su historia. (AP Foto/Martín Mejía)

La canadiense Maggie McNeil posa con su medalla de oro tras ganar los 100 metros mariposa en la natación de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

La mexicana Paola Longoria muerde su medalla de oro en los individuales del ráquetbol de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

El chileno Santiago Ford celebra tras ganar la medalla de oro del decatlón en el atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La estadounidense Natalia Grossman compite en la final femenina de escalada boulder en los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el 24 de octubre de 2023. Chile construyó seis sedes para los 30 eventos deportivos, una inversión de 507 millones de dólares. (AP Foto/Esteban Félix)