Checo Machac enfrentará al español Davidovich Fokina en la final del Abierto Mexicano de Tenis

Tomas Machac de la República Checa realiza un saque ante el estadounidense Brandon Nakashima por la semifinal del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, México, el viernes 28 de febrero del 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Brandon Nakashima, de Estados Unidos, regresa una pelota al checo Tomas Machac por la semifinal del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, México, el viernes 28 de febrero del 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El español Alejandro Davidovich Fokina golpea la pelota ante Denis Shapovalov, de Canadá, por la semifinal del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, México, el viernes 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved