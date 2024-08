Charlotte Kool gana otro sprint para llevarse la 2ª etapa del Tour de Francia femenino

De Holanda, Charlotte Kool, con el maillot amarillo de líder general, cruza la línea de meta para ganar la segunda etapa de la carrera ciclista femenina del Tour de Francia con salida en Dordrecht y llegada en Róterdam, Países Bajos, el martes 13 de agosto de 2024. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved